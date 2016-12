Guè Pequeno torna con "Vero"

Guè Pequeno ha recentemente rinnovato il suo contratto discografico con Universal e uscirà il prossimo 23 giugno con il suo terzo lavoro in studio, "Vero". Il rapper vanta due ospiti internazionali tra cui spicca nel brano "Interstellar" il featuring con Akon - il rapper e produttore americano che ha lavorato con Eminem, Lil Wayne, David Guetta, Snoop Dogg e Gwen Stefani - e Joke, star del rap francese in "Tu non sai".