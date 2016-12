Guè Pequeno, musica e sport nel brano ispirato a Iannone

"E' sempre meglio chiedere scusa che permesso". Nello sport come nella musica. Lo sa bene Guè Pequeno che ha dedicato il brano " Champion Sound - AI29 Anthem " al pilota del Ducati Team Andrea Iannone . Sono molte le cose in comune, infatti: dal rito della gara, ciascuno nella sua "arena" alla ricerca del rendimento, fino a quello della prova, senza porsi dei limiti. La canzone è tra gli inediti di " Vero Royal Edition ", il doppio cd che esce il 27 novembre.

La canzone è disponibile dalle mezzanotte del 16 novembre su iTunes. Dopo il disco di platino con "Bravo ragazzo" (2013), Pequeno ha pubblicato il suo terzo lavoro di studio, "Vero", per la prima volta in Italia su etichetta Universal Music/Def Jam Recordings. L'album ha già raggiunto il disco d'oro per le vendite. Il tour a supporto dell'album partirà il 28 gennaio da Milano. Annunciata la seconda data all'Alcatraz che si terrà il 29 gennaio.