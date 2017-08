Gué Pequeno, la gaffe a luci rosse sui social diventa virale

Gué Pequeno si è filmato in diretta mentre praticava autoerotismo, pubblicandolo in una Instagram Stories. Il video è stato rimosso poco dopo dal rapper, ma non è sfuggito al popolo della Rete che lo ha fatto diventare in breve virale, tra reazioni e commenti. La manciata di secondi messa online era probabilmente indirizzata a qualcuna, ma - come sottolineato dal cantante - " per sbaglio il filmato si è reso pubblico ".

Sempre tramite Instagram Stories, lo stesso rapper ha poi commentato l'accaduto, non facendone un dramma: "Non ho ucciso un cane o picchiato un bambino. Ovviamente il video si è reso pubblico per sbaglio, per chi non ha capito o non volesse capirlo è stato un incidente". Infine, ha ringraziato quanti lo hanno difeso: "I messaggi d'amore che mi avete inviato sono davvero troppi. Vi ringrazio tutti, non posso rispondervi a tutti ma è fantastico".