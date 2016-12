Gué Pequeno e Marracash: "Porteremo in scena un film romanzando la nostra amicizia"

"In molti ci hanno chiesto perché abbiamo deciso di fare un disco e un tour assieme spiega Marracash - ma il tutto nasce semplicemente da anni di amicizia e dalla volontà di fare qualcosa assieme che avevamo da molti anni. Adesso ci siamo riusciti e tutto è venuto in maniera naturale, divertendoci. Non avevamo velleità di raggiungere grande pubblico a tutti i costi, anche se poi è successo".

I due rapper non sanno ancora se ci saranno degli ospiti, un po' come nell'album dove non compare nessuna collaborazione: “ Per qualche data magari ci sarà anche l'incursione di personaggi noti della scena hip hop e non solo, ma non ci abbiamo ancora pensato. Ci piacerebbe però riproporre uno show all'americana”.

Tanto che il modello Kayne West non è un segreto. E se la scaletta ancora non è stata pensata, Gue e Marra hanno le idee chiare: "Guardiamo film assieme da quando eravamo ragazzini e cercheremo di impostare lo spettacolo tenendo conto delle influenze che il grande schermo ha portato nella nostra musica. Guardandoci magari nessuno sospetterebbe che siamo appassionati di cinema d'essai, ma in realtà un po' è anche così".

Il cinema avrà infatti un ruolo importante: "Porteremo in scena un vero e proprio film romanzando la nostra amicizia. Non avremo band o dj sul palco, proprio per far immedesimare il pubblico in questo racconto. Il nostro modo di fare hip hop è sempre stato molto influenzato dai film di genere noir e il nostro spettacolo cercherà di creare interazione tra schermo e palco".