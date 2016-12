Grignani ai fan: "Ho bisogno di staccare per un po'"

Dopo il ricovero in ospedale e la diffusione di un video che lo mostrava poco lucido, Gianluca Grignani ha annunciato un temporaneo ritiro dalla scena pubblica attraverso la sua pagina Facebook: "Ciao ragazzi, ho bisogno di staccare un po' con il mondo. Ho annullato gli impegni per un determinato periodo, non ci saranno apparizioni, a parte i due eventi rock 2.0 a dicembre di Milano e Roma, e dei live acustici che farò durante l'estate.

Nel messaggio social il cantante aggiunge: "Ora ho bisogno di tornare più forte di prima. Adesso parlerà solo la mia musica, la mia "strada in mezzo al cielo". Io io leggo tutto quello che mi scrivete e solo per voi io ci sto. Sempre. Con affetto G". Ha appena festeggiato i suoi 20 anni di carriera con un disco ("Una strada in mezzo al cielo") con tutti i brani più famosi arrangiati in chiave acustica. Durante la sua carriera ha pubblicato 14 album vendendo 4 milioni di dischi in 20 anni.