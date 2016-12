Grido racconta le sue "Strade sbagliate" e lo fa duettando con Chiara Grispo

Ha lasciato i Gemelli Diversi dopo 16 anni e adesso va avanti da solo. Lui è Grido (al secolo Luca Aleotti nonché fratello di J-Ax) " Strade sbagliate " è il singolo che anticipa l'album "Segnali di fumo", in uscita a febbraio. Nel brano il rapper si alterna con Chiara Grispo , una delle voci più interessanti del panorama musicale attuale, approdata sulla scena musicale dopo la partecipazione ad " Amici 15 ".

Due generazioni musicali a confronto che riescono a colmare il gap generazionale, a completarsi e arricchirsi a vicenda, creando una perfetta intesa. Il testo racconta la nuova fase della vita dell’artista: pensieri introspettivi, riflessioni sulla sua vita passata, sulle scelte fatte su quanto conquistato anche grazie agli errori commessi.



"Ogni singolo passo lo rifarei, perché se prima non ti perdi non puoi trovare chi sei. Sono molto contento di questo mio nuovo lavoro che racconta il mio percorso di vita - dichiara Grido - riflessioni ed esperienze in cui credo che molti si riconosceranno".