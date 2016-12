16 agosto 2016 12:38 Green Day, ritorno esplosivo con "Bang Bang" La band lancia il nuovo singolo e il 7 ottobre esce lʼalbum "Revolution Radio"

A distanza di quasi quattro anni dalla trilogia "¡Uno!, ¡Dos!, ¡Tré!" tanto criticata, tornano sulla scena rock internazionale i Green Day. E lo fanno prepotentemente, con una nuova canzone esplosiva già a partire dal titolo: "Bang Bang". Del resto, il frontman Billie Joe Armstrong lo aveva a suo tempo annunciato: "La mia missione per il 2016? Distruggere per sempre la parola pop-punk". Il singolo, che recupera le vecchie sonorità aggressive che hanno portato la band al successo negli anni Novanta, convince anche chi non ha mai digerito il cambiamento nel sound del gruppo attivo dal 1987.

Annunciato anche il nuovo album in uscita il prossimo 7 ottobre, "Revolution Radio", la cui copertina è già stata pubblicata sui canali social del gruppo. Ciò che subito emerge è la ripresa del filone politico-sociale che ha caratterizzato American Idiot e 21st Century Breakdown: Revolution Radio tratterà infatti l'attuale "stato di caos" presente negli Stati Uniti, tra tensioni razziali mai sopite (Billie Joe è un convinto sostenitore del Black Lives Matter) e la "cultura delle sparatorie che esiste in America, combinata al narcisismo da social media". Queste le parole del cantante in una intervista a "Rolling Stone", in cui ha anche comunicato l'intenzione di tornare in tour.

E' attesa su cosa ci riserverà "Still Breathing", pezzo scritto da Billie Joe per ricordare e analizzare - con la dovuta distanza - quanto accaduto solo quattro anni prima, quando fu costretto a finire in riabilitazione per curarsi dalla dipendenza di farmaci regolarmente prescritti. In quel momento, la vicinanza della moglie Adrienne Nesser, del bassista Mike Dirnt e del batterista Tré Cool è stata fondamentale: il frontman si è perfettamente ripreso e ha lui stesso esorcizzato la terribile esibizione all'iHeartRadio Music Festival (21 settembre 2012) e l'estenuante (e decisamente alcolico) "concerto-fiume" all'Irving Plaza di New York (15 settembre).

Tornando a Revolution Radio, alcune sperimentazioni sono presenti in brani come "Outlaws" e "Forever Now": Billie Joe ha cercato di ricreare degli "arrangiamenti d'archi" suonando la chitarra con un archetto, alla Jimmy Page. "Ordinary World" è una ballad romantica con la quale l'album si chiude, mentre la già citata Still Breathing è una narrazione incrociata della vita di un tossicodipendente, di un giocatore d'azzardo, di una madre single e di un soldato. Anche gli altri brani si preannunciano intensi e "incendiari", sulla scia dell'apripista Bang Bang, portatori di quella voglia di abbattere il vecchio sistema di potere che unisce come un fil rouge il nuovo prodotto dei Green Day.