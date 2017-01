Green Day, parte da Torino il loro tour europeo

Il PalaAlpitour di Torino ospiterà il 10 gennaio l'esordio del tour europeo dei Green Day . Sarà la prima tappa a cui seguiranno altri tre concerti in Italia, a Firenze (11 gennaio), Bologna (13) e Milano (14). Previste poi altre 15 date in Europa, l'ultima l'8 febbraio a Londra. La rock band statunitense porta sul palco i brani dell'ultimo album "Revolution Radio" , il dodicesimo della carriera trentennale, uscito in 7 ottobre.

Il tour del trio capitanato da Billie Joe ha avuto una prima parte nei club americani: partito il 20 settembre a St. Louis in Missouri, è terminato il 20 ottobre a Berkeley, in California. I biglietti sono esauriti per tutte e quattro le tappe invernali italiane, ma c’è ancora posto per l'unico evento di giugno in occasione degli iDays di Monza: i Green Day sono attesi con i Rancid il 15 giugno all'Autodromo nazionale.