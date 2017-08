Green Day, acrobata muore prima del concerto ma lo show non si ferma

Un acrobata ha perso la vita, ma lo show dei Green Day è andato avanti lo stesso. Il performer doveva anticipare il concerto della band ieri sera a Madrid per il festival "Mad Cool" ma a seguito di una brutta caduta non c'è stato niente da fare ed è morto sul colpo. Lo spettacolo però non si è fermato. I Green Day hanno infatti suonato lo stesso, iniziando con trenta minuti di ritardo.