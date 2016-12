Grammy, "Uptown Funk" miglior disco

"Uptow Funk" di Bruno Mars e Mark Ronson ha vinto il premio come miglior disco dell'anno alla cerimonia dei Grammy Awards, che si è tenuta nella notte a Los Angeles. Miglior Album è stato giudicato "1989" di Taylor Swift. Ed Sheeran con "Thinking Out Loud" ha vinto il premio per la Canzone dell'anno. Meghan Trainor è la miglior artista emergente.