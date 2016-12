9 febbraio 2015 Grammy, da Madonna a Taylor Swift: ecco le signore della musica sul red carpet Le regine del pop belle, provocanti e colorate sulla passerella dell'importante premio consegnato a Los Angeles Tweet google 0 Invia ad un amico

13:21 - Regine della musica a confronto sul red carpet dei Grammy Awards. La più irriverente è la veterana Madonna, che sceglie il look da torera provocante per promuovere il suo nuovo singolo. Agli antipodi il look acqua e sapone di Taylor Swift, che pure scopre le gambe. Nicki Minaj e Lady Gaga optano invece per l'abito lungo con scollatura profonda. Elegante Beyoncé in nero, mentre Rihanna adotta una mise che non passa inosservata.