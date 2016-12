9 febbraio 2015 Grammy Awards: Sam Smith fa poker, Beyoncé festeggia a metà Sono stati assegnati a Los Angeles gli Oscar della musica. Il cantante inglese ha portato a casa quattro grammofoni mentre Beyoncé solo tre: delusa per il mancato premio per miglior album, andato a Beck Tweet google 0 Invia ad un amico

13:24 - Sono stati assegnati a Los Angeles i Grammy Awards, gli Oscar della musica. Mattatore della serata è stato Sam Smith, che si è portato a casa quattro premi: registrazione dell'anno, canzone dell'anno, miglior nuovo artista e miglior album vocale pop. Bene anche Beyoncé, Pharrell Williams e Beck (suo il miglior album dell'anno), con tre statuette. Grande spettacolo con le esibizioni di Kanye West, Rihanna, Paul McCartney, AC/DC e Madonna.

Solo per un soffio dunque Beyoncé si è vista battere, ma con i suoi tre grammofoni d'oro (migliore performance R&B, migliore canzone R&B con la canzone "Drunk in Love" e Best Surround Sound Album) è comunque riuscita ad arrivare a quota 20 Grammy in carriera. Una discreta consolazione per la delusione maggiore, quella per non aver vinto il premio più ambito, e per il quale era data per favorita, ovvero il grammofonino per l'album dell'anno che è andato, a sorpresa, a Beck, vincitore, con il suo "Morning Phase", anche del premio per il migliore album rock.



Tra le deluse di questa edizione ci sono Sia e Katy Perry, tornate a casa a mani vuote nonostante i numerosi brani di successo prodotti quest'anno.



Lo show, caratterizzato da performance molto serie, si è aperto con il ritorno alle scene degli AC/DC, poi Rihanna, Kanye West e Paul McCartney hanno cantato FourFiveSeconds e Lady Gaga che ha duettato con il crooner Tony Bennett. A chiudere lo spettacolo è stata Beyonce, che ha cantato "Take My Hand Precious Lord", mentre i ballerini sullo sfondo tenevano le mani alzate in un gesto di resa.



Come ogni anno è stata l'associazione di artisti e tecnici statunitensi coinvolti nell'industria musicale, la Recording Academy, a organizzare l'importante evento, giunto alla 57esima edizione.