Grammy Awards: Jay Z e Bruno Mars in pole position

Jay Z e Bruno Mars fanno incetta di nomination per la 60esima edizione dei Grammy, gli Oscar della Musica, che si terranno al Madison Square Garden di New York il 28 gennaio. Jay Z ne ha avute otto, tra cui album dell'anno per "4:44", per la stessa categoria concorrono anche Mars con "24K Magic" (6 nomination), Kendrick Lamar con "Damn." (sette nomination), Lorde con "Melodrama" e il tormentone latino "Despacito", in corsa anche come miglior canzone.