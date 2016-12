Graham Candy, i due mondi del pop: "La mia musica è etnica ed elettronica"

Alcuni suoi pezzi, come "She Moves (Far Away)" o "Holding Up The Balloons" sono diventati popolarissimi anche da noi, grazie alla Rete, alla radio o a spot televisivi. Ma tutto fa pensare si tratti solo dell'inizio. Graham Candy è un'esplosione di ottimismo tanto nella sua musica quanto come persona. Felicemente stupito di fronte alle bellezze architettoniche di Milano o per un gelato comprato per affrontare la calura milanese di luglio, Candy vive questo momento come una sorta di grande regalo che il destino (e il talento) gli hanno concesso e se lo gode fino in fondo. "Per me è un sogno che si realizza - spiega - e che non avrei mai immaginato sarebbe potuto accadere. Girare il mondo, vedere posti e farlo grazie a ciò che amo di più: la musica".



Il primo grande viaggio è stato trasferirsi a Berlino. Cosa hai trovato là e cosa hai lasciato in Nuova Zelanda?

Trasferirmi per me è stato davvero difficile. Amo il mio Paese, ero abituato ad andare in spiaggia e fare surf ogni giorno. Così ho dovuto lasciare la mia natura, la mia famiglia e i miei amici. Quando sono arrivato a Berlino sono stato investito da questa frenesia: devi creare, devi fare cose!



E questo ha influenzato la tua musica?

Oh sì. In Nuova Zelanda è tutto calmo, ci si adagia. Mentre Berlino è come se ti prendesse di peso. Il risultato è che nel mio Paese mi veniva spontaneo scrivere cose acustiche, mentre in Germania sono venute fuori produzioni elettroniche, più spinte ritmicamente, con samples. Per non parlare dei testi ovviamente.



Nei tuoi singoli è evidente una tua evoluzione musicale. Che direzione ha preso l'album?

Ci sono due parti piuttosto nette all'interno del disco, una che rappresenta le mie radici e l'altra è quella berlinese. La direzione che ho voluto prendere è stata quella in cui le due strade si incontrano. E così ci sono ritmiche fatti con strumenti tribali, percussioni polinesiane di legno che si combinano con l'elettronica e atmosfere notturne.



Non sei solo un cantautore ma anche un attore. Mentre tuo fratello balla. Si direbbe che l'arte dello spettacolo l'abbiate nel sangue...

Ho inziato a 6 anni a ballare, più che altro per far felici mio padre e mia madre. Cantare è sempre stata una mia passione, cantavo ovunque, ma fino ai 17 anni non ho mai pensato di poterlo fare seriamente. La mia passione era per i musical, perché fondono ballo, musica e recitazione.



E quando il cantare è diventato predominante?

Ai tempi dell'università ho studiato recitazione, ma appena ho finito ho iniziato a suonare per la gente. Mi dicevano che la mia voce era strana ma gli piaceva. Amo recitare ma a un certo punto mi sono stancato di essere sempre qualcun altro, interpretare un personaggio. Il bello della musica è che ti presenti al mondo per quello che sei, racconti come sei fatto.



Quali sono i tuoi punti di riferimento?

Il mio lato acustico è stato influenzato sicuramente da Damien Rice. Lui è il motivo per cui ho inziato a suonare la chitarra. Ma se penso al pop più elettronico adoro Lorde. Ma anche Jeff Buckley. Mentre per quanto riguarda le band, i Beatles sono stati nel mio dna da sempre: ci sono cresciuto grazie a mia madre.



Cosa ti aspetti da questo lavoro?

Non ho idea di cosa potrà accadere. Il futuro è sempre un'incognita, a maggior ragione con la musica. Il mio obiettivo intanto è quello di riuscire a dare il meglio che posso in quest'album. Poi ovviamente la speranza è che questo sia il primo passo per poter vivere di musica. In questo momento sono nervoso ma al tempo stesso eccitato, felice e triste. C'è un insieme di emozioni che mi stanno travolgendo, ed è un'esperienza unica.