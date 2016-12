Grace Jones, topless improvvisato alla presentazione della sua autobiografia

Grace Jones è scatenata e sexy alla presentazione della sua autobiografia, "I'll never write my memoirs", a New York. Davanti ai flash dei fotografi, la cantante, modella e attrice nata in Giamaica, ha improvvisato un topless, sollevandosi la maglietta, che peraltro lasciava già intravedere il seno. Tra linguacce e pose irriverenti, la regina della disco music non ha deluso i fan accorsi, regalando uno show tanto imprevisto quanto bollente.