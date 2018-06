Gorillaz: ecco "The Now Now", nuovo album della band virtuale nata 20 anni fa

A poco più di un anno dalla pubblicazione di "Humanz", i Gorillaz tornano con il nuovo album intitolato "The Now Now". Il sesto lavoro in studio della band digitale è stato prodotto da James Ford dei Simian Mobile Disco e a differenza dei lavori precedenti, comprende solo tre collaboratori: George Benson, che appare in "Humility", Jamie Principle e Snoop Dogg, insieme in "Hollywood". Il suono segna un netto ritorno verso un synth pop melodico dopo la massiccia presenza di rapper del precedente.