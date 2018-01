Golden Globes, delusione per l'Italia: no premi per Luca Guadagnino

Non ce l'ha fatta Luca Guadagnino con il suo "Chiamami col tuo nome" a portarsi a casa uno dei premi (miglior Film drammatico, miglior interprete protagonista e miglior attore non protagonista) per cui aveva ottenuto la nomination ai Golden Globes. La premiazione tenutasi a Los Angeles è stata nel segno della sobrietà con uomini e donne in nero sul red carpet come atto di solidarietà nei confronti delle vittime di molestie sessuali.