Golden Globe, "La La Land" fa incetta di nomination

Tre film hanno ottenuto le nomination più importanti (miglior film, miglior regista, attore e attrice protagonista e sceneggiatura), e sono anche i favoriti alle nomination agli Oscar: "La La Land", "Moonlight" e "Manchester by the Sea". Tra le sorprese da sengalare le nomination a "Deadpool", compresa quella a Ryan Reynolds.



Ecco tutte le nomination nel dettaglio:

Miglior Film drammatico

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight



Miglior Film Commedia o Musicale

20th Century Women

Deadpool

Florence

La La Land

Sing Street

Miglior regista

Damien Chazelle, La La Land

Tom Ford, Animali Notturni

Mel Gibson, Hacksaw Ridge

Barry Jenkins, Moonlight

Kenneth Lonergan, Manchester by the Sea



Miglior attrice in un film commedia-musicale

Annette Bening, 20th Century Women

Lily Collins, L’eccezione alla regola

Hailee Steinfeld, The Edge of Seventeen

Emma Stone, La La Land

Meryl Streep, Florence



Miglior attore in un film commedia-musicale

Colin Farrell, The Lobster

Ryan Gosling, La La Land

Hugh Grant, Florence

Jonah Hill, Trafficanti

Ryan Reynolds, Deadpool



Miglior attrice in un film drammatico

Amy Adams, Arrival

Jessica Chastain, Miss Sloane

Isabelle Huppert, Elle

Ruth Negga, Loving

Natalie Portman, Jackie



Miglior attore in un film drammatico

Casey Affleck, Manchester by the Sea

Joel Edgerton, Loving

Andrew Garfield, Hacksaw Ridge

Viggo Mortensen, Captain Fantastic

Denzel Washington, Barriere



Miglior attrice non protagonista

Viola Davis, Barriere

Naomie Harris, Moonlight

Nicole Kidman, Lion

Octavia Spencer, Il Diritto di Contare

Michelle Williams, Manchester by the Sea



Miglior attore non protagonista

Mahershala Ali, Moonlight

Jeff Bridges, Hell or High Water

Simon Helberg, Florence

Dev Patel, Lion

Aaron Taylor-Johnson, Animali Notturni



Miglior sceneggiatura

La La Land

Nocturnal Animals

Moonlight

Manchester by the Sea

Hell or High Water



Miglior Film d'animazione

Kubo e la Spada Magica

Oceania

La mia vita da Zucchina

Sing

Zootropolis



Miglior colonna sonora

Moonlight

La La Land

Arrival

Lion

Hidden Figures



Miglior canzone originale

Can’t Stop the Feeling, Trolls

City of Stars, La La Land

Faith, Sing

Gold, Gold

How Far I’ll Go, Oceania



Miglior film straniero

Divines

Elle

Neruda

The Salesman

Tony Erdmann