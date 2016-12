Gli Zero Assoluto tornano e fanno ballare con "L'Amore Comune"

Gli Zero Assoluto tornano con un nuovo singolo. Dal 3 luglio è in radio e in tutti gli store digitali "L'Amore Comune", nuovo brano del duo composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi. La canzone, che porta nuove sonorità nella musica del duo romano e un sound che fa ballare, è accompagnata da un videoclip, diretto da Alessandro Sega e per ora non prelude a un progetto discografico più ampio: per un nuovo disco bisognerà aspettare.