Gli U2 tornano in concerto a Parigi: "Onoreremo lo spirito di questa città"

Gli U2 tornano a Parigi. Dopo l' annullamento dei concerti, previsti per il 14 e 15 novembre , il giorno dopo e quello successivo agli attacchi nella capitale francese e cancellati per rispetto alle vittime, la band di Dublino ha fissato le nuove date, domenica 6 e lunedì 7 dicembre presso la Accorhotels Arena di Bercy.

"Ciò che è stato rubato a Parigi in quella tragica notte del 13 novembre è insostituibile - ha scritto Bono sul sito della band -. Per una notte gli assassini si sono presi vite, musica, pace ma non hanno potuto rubare lo spirito di questa città. È uno spirito che la nostra band conosce bene e che cercherà di onorare quando torneremo il 6 e il 7 dicembre per gli spettacoli rinviati. Daremo il nostro meglio per Parigi".