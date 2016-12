Gli Oblivion mettono insieme Gianni Morandi e i Queen e diventano virali

Gli Oblivion colpiscono ancora. Mentre sono in giro con il loro ultimo spettacolo, "Oblivion.Zip", i cinque artisti hanno diffuso in Rete uno straordinario mash-up dove hanno messo insieme Gianni Morandi e i Queen, con i testi delle canzoni del primo cantati sulle musiche dei secondi. E il video è diventato presto virale raccogliendo ogni giorno migliaia di visualizzazioni. Lo stesso Morandi si è complimentato definendoli "formidabili!".

Ma non finisce qui. Perché "Queen VS Morandi" sarà solo il primo episodio dei mash-up che settimanalmente il demenziale quintetto pubblicherà sul proprio canale YouTube. Altri impossibili e irresistibili abbinamenti, come quelli fra Ranieri e i Beach Boys o Lady Gaga e J.S.Bach, vedranno la luce di volta in volta.