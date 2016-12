Dopo la semifinale di "The Voice Italia", iWolf sono pronti a 'mordere' la musica italiana. Dopo un lungo e tortuoso cammino, il duo torna sul mercato e sul web con un singolo che anticipa l'uscita del loro primo album "Dalla parte del lupo". Nel videoclip di " Rock n’roll robot " (in esclusiva su Tgcom24), l’eccentrico duo fa viaggiare gli spettatori nella loro terra animandola con personaggi stravaganti e situazioni bizzarre.

Il fiore all’occhiello del video è Speech, rapper di Atlanta e vincitore di due Grammy Awards, che con le sue righe e il suo flow oltreoceano, caratterizza la hit anni Ottanta



"Come singolo abbiamo optato per la cover più rappresentativa del nostro percorso in tv, anche sotto consiglio di Max Pezzali. L'ironia e l'avanguardia di questo brano rappresentano molto la nostra idea di musica" ha dichiarato Michele, il duro del duo. "Sentiamo di dire che questo video è il più bello girato finora in sei anni di lavoro ed è solo un assaggio. I brani inediti vogliamo preservarli per chi comprerà il disco, è giusto così" ha aggiunto Cristina, voce e angioletto vintage del progetto.