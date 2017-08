25 agosto 2017 11:18 Gli Ex-Otago: "AllʼHome Festival di Treviso saremo agguerriti" In vista del concerto del 2 settembre allʼinterno della kermesse musicale, il cantante del gruppo riflette sul significato di "casa"

Gli Ex-Otago, uno dei più importanti gruppi italiani del panorama musicale indie, sono pronti per esibirsi all'Home Festival, che si celebra a Treviso dal 30 agosto al 3 settembre 2017. Tramite il loro cantante Maurizio Carucci, si dichiarano "agguerriti ed entusiasti": "Sarà un gran concerto, ce la metteremo tutta come al solito". Intanto, il leader del gruppo si abbandona ai ricordi della sua infanzia, spesso legati alla casa in cui abitava...

"Ho ricordi davvero belli, come quelli di un bambino che giocava con una piccola palla di gomma piuma a calcio per delle ore. Mi torna in mente poi un salotto immacolato che odorava un po' di vecchio, in cui non si poteva mai andare, al quale mia madre teneva molto. Ricordo camera mia, i dischi che ho ascoltato e che ho fatto ascoltare volente o nolente a tutti i miei vicini e a mia sorella", dice Carucci.