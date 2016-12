Gli Abba di nuovo insieme dopo otto anni

Passano gli anni ma gli Abba sono più uniti che mai. Lo storico gruppo pop svedese si è riunito dopo otto anni in occasione dell'inaugurazione a Stoccolma della taverna greca "Tyrol", dedicata al celebre musical "Mamma mia!". Il locale è gestito da Bjoern Ulvaeus, uno dei membri della band, e i compagni non si sono lasciati sfuggire l'occasione per festeggiare insieme l'evento e posare fianco a fianco in passerella.