9 ottobre 2017 14:23 Gizmodrome: "Un gruppo di fenomeni con lo spirito della sala prove" Vittorio Cosma, Stewart Copeland, Adrian Belew e Mark King si sono messi insieme per puro divertimento e ne è uscita... una superband

Un gruppo di amici che si ritrova in studio per suonare senza pressioni e obiettivi particolari, per il puro gusto di farlo. Peccato che quegli "amici", siano dei mostri musicalmente parlando: Vittorio Cosma, Stewart Copeland, Adrian Belew e Mark King. Sono i Gizmodrome, il cui primo album eponimo è uscito qualche settimana fa. "Ma non sarà un episodio - assicura Cosma a Tgcom24 -. Stiamo già pensando al tour e al secondo album".

Una all-star band o supergroup, come li definiscono negli Stati Uniti dove, quando queste cose accadono, prendono una rilevanza di primo piano. Da noi invece si viaggia sotto traccia, la qualità è per pochi. Almeno così si pensa, anche se poi la risposta del pubblico è spesso sorprendente. Il nucleo di questo progetto nasce attorno all'amicizia tra Vittorio Cosma (compositore, produttore nonché straordinario tastierista, tra gli altri, per la Pfm e per Elio e le storie tese) e Stewart Copeland, ex batterista dei Police. Una collaborazione che risale al 2002, quando i due si sono conosciuti in occasione della Notte della Taranta, e che ha portato alla nascita di Gizmo, un progetto di world music protagonista di numerosi eventi live. Ora Gizmo è cresciuto inglobando altri due fuoriclasse: Adrian Belew, chitarra solista per David Bowie a fine anni 70 e poi leader dei King Crimson, e Mark King, voce dei Level 42 nonché uno dei bassisti più iconici degli anni 80.

"Si tratta dello stesso progetto solo che ci siamo accorti che c'erano già almeno altri tre gruppi con lo stesso nome, quindi abbiamo deciso di aggiungerci "drome" dal momento che il mio studio si chiama Music Production Cosmodrome - spiega -. Anche perché il posto ha avuto un bel ruolo. Abbiamo passato molto tempo nel mio studio, loro lo amano perché c'è il giardino, i navigli, si mangia e si suona. Tutto a conduzione familiare, con un'atmosfera molto rilassata".



Come si sono aggiunti Belew e King?

I contatti con Belew sono nati per il Dopofestival di un paio di anni fa. Io gestivo la parte musicale e dovevo inventarmi degli ospiti. Sapedo che Adrian era in tour in Italia l'ho chiamato e l'ho arruolato. Dopodiché ho chiamato Stewart per comunicarglielo. Al momento di decidere chi chiamare per il basso io ho avuto la scintilla e gli ho proposto di chiamare uno che non c'entrava nulla... anni 80, inglese... Mark King!.



Detto fatto?

In tempo reale! Mentre ero ancora al telefono con Stewart gli ho mandato un messaggio e mi ha risposto in diretta. Il gruppo era fatto!



Avete pensato subito a realizzare un album?

Assolutamente no. Era più la voglia di divertirsi e fare qualcosa di bello. Se poi tutto si è concretizzato è per merito del mio caro amico e ottimo produttore Claudio Dentes. Gli ho detto che stavamo facendo questa cosa in amicizia e mi ha dato del pazzo. E' tornato poco tempo dopo con il contratto discografico, il live. E si è preso carico di mettere insieme tutto quanto. Per cui, sia io che Stewart e Adrian, che siamo produttori, abbiamo potuto fare gli artisti puri. Però anche con un background di conoscenza.



Una volta saputo che c'era di mezzo un lavoro discografico per voi è cambiato qualcosa?

Per nulla, tutti avevano ben presente il senso della cosa. Che era quello di un album senza committenza né pressioni. Abbiamo scelto di liberare il sedicenne che era in noi in sala prove. Infatti nel disco ci sono anche delle ingenuità, cose un po' troppo lunghe o non troppo definite. Ma è questa la bellezza: è spontaneo, è vero. E si percepisce.