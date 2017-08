Giusy Ferreri mostra finalmente il pancione

Mostra finalmente il pancione Giusy Ferreri . La cantante, all'ottavo mese di gravidanza, lancia il video del brano " L'amore mi perseguita " girato a Milano con Federico Zampaglione che ha scritto il testo e verso la fine svela le rotondità. Il brano è contenuto in " Girotondo ", il nuovo album che contiene anche "Fa Talmente Male", presentato al Festival di Sanremo e il singolo "Partiti Adesso", diventato in poco tempo una hit radiofonica.

Il brano è in rotazione radiofonica e il videoclip, che vede Zampaglione alla regia è stato girato nel parco "Indro Montanelli": "L’Amore mi perseguita” è un bellissimo dono ricevuto da Federico – racconta Giusy - che oltre ad averlo scritto ha deciso di cantarlo insieme a me in questo disco. È un brano passionale che racconta di un amore che, nonostante sembri lasciarsi andare, ritorna costantemente sui suoi passi per ammettere e riconoscere che a volte ciò che unisce due persone è più forte di ciò che le divide. Un amore talmente forte che quasi ti perseguita".