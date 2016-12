Si intitola "Pagina 1" il nuovo singolo del cantautore Giuseppe Ricca che anticipa l'album d'esordio "Luci e ombre". "Il brano incarna il compromesso dell'uomo dinnanzi alla scelta" spiega lui. Immagini volutamente scomode e senza filtro accompagnano la vita della protagonista, in un contesto dove la bellezza non conosce stereotipi. Protagonista del video che Tgcom24 vi offre in anteprima, è la modella Korlan Madi.