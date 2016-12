Giuliano Palma: "Le canto a chi mi ha voltato le spalle... tra brani dell'infanzia e le mie passioni"

Nonostante gli inseparabili occhiali neri e la tagliente ironia, Giuliano Palma non riesce a nascondere la rabbia. Presentando il nuovo album di cover " Groovin " che esce l'1 luglio, si lamenta con gli amici e collaboratori che gli hanno voltato le spalle. Duetta con Fabri Fibra , Clementino e Chiara e rispolvera brani di Don Backy , Camaleonti e " You'll Never Walk Alone ", inno del Liverpool: "Canto le canzoni della mamma e le mie passioni come il calcio inglese".

"Già dalla copertina ho voluto mostrare la situazione in cui mi sono trovato negli ultimi due anni - racconta - Io vado per la mia strada dritto verso il groove, mentre altri gli hanno voltato le spalle". Giuliano infatti è per la prima volta "solo", senza i Bluebeaters: "Anche se sono stato più io a voltare loro le spalle", sottolinea. Ma Palma punta il dito soprattutto sull'arrangiatore e collaboratore Fabio Merigo: "Con lui eravamo in missione per il divertimento, averlo perso per strada mi brucia, mi ha lasciato in un momento in cui avevo bisogno".

Il cantante per la prima volta in questo disco si è "fidato" e ha delegato. In "Groovin" ripercorre le sue canzoni del passato: "Canzone" di Don Backy, "Eternità" dei Camaleonti, Splendida giornata' di Vasco Rossi con Fabri Fibra, "I say i' sto cca" di Pino Daniele con Clementino, "Don't Go Breaking My Heart" di Elton John con con Chiara, la colonna sonora degli Aristogatti tratta dalla compilation "We love Disney" e tanti altri. "Sono un pigro che prova più gusto a reinterpretare grandi canzoni altrui che non a far uscire qualcosa di brutto", spiega.

Gli inediti infatti sono solo due: la versione italiana di "Bada Bing" di Cris Cab e "Un pazzo come me", in cui ironizza sul cliché dell'artista che non trova una stabilità sentimentale: "Dopo 'Old Boy' ero convinto che avrei continuato con gli inediti, ma le vicissitudini personali e professionali mi hanno fatto cambiare progetto". Giuliano Palma questa estate sarà in tournée con la sua band: stasera 1 luglio sarà a Torino.