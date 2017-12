Giuliano Palma, i grandi classici di Natale in versione ska

Come è nata l'idea di questo disco?

E' nata per un semplice fatto. Mi sono da poco accasato con Sony. COme primo lavoro con loro e tra le prime idee c'era questa cosa del disco di Natale: qualche anno fa avevo già registrato "White Christmas" e la canzone non era uscita in nessun album ma era finita solo in una compilation. Mi era sembrata riuscita e mi piaceva e quindi da lì è nata l'idea di un album natalizione in quello stile.



Cosa rappresenta per te il Natale e perchè un titolo allegro come "Happy Christmas"?

La cosa singolare è che a me il Natale non fa impazzire. Credo che sia un'esigenza un po' inconscia di esorcizzarlo. In più nella mia vita facendo questo lavoro sono sempre in giro a suonare e me la sono scampata dai festeggiamenti classici senza aver l'obbligo di presenziare a quelle cene. Sta funzionando l'aver cantato una serie di canzoni sento che si avvicina e non mi viene la solita angoscia. Può darsi che fosse una necessità e grazie a questa coincidenza di cose ci possa essere riuscito.



Come è stata la scelta delle canzoni?

Sono quasi tutte canzoni che nascono negli Usa come pezzi rock'n'roll ma che poi in realtà parlano del Natale. Concettualmente sono un altro mondo e quindi mi piaceva e pensavo quanto potesse essere bello cantare quelle canzoni, come "Let it snow" di Sinatra che la gente conosce dai film. Ho scelto quelle che per me sono le più rappresentative ma anche divertenti. Poi quella di John Lennon ha un sottotitolo, "War is over", che è il messaggio credo migliore che ci si possa dare a Natale. In ogni canzone del disco ho messo una vibra in più rispetto agli originali che sono spesso dei lentoni. A me è sempre piaciuto stravolgere canzoni da quelle di Gino Paoli in poi e la cosa ha funzionato. Lo stravolgimento è un'esigenza mia: le ho fatte diventate ballabili perchè mi piace quella pulsione dalle canzoni e dalla musica o sapevo che avrebbero avuto un potenziale. Prima di fare il disco non avrei mai pensato di cantare "Jingle Bells", invece poi è stata una sorpresa piacevole. Sono molto esigente e se il brano è arrivato su un disco penso possa piacere. Un'altra canzone a cui avevamo pensato è "Last Christmas". Abbiamo iniziato a imbastirla ma c'era qualcosa che non mi ha convinto. Non è detto che non ci riprovi il prossimo anno.