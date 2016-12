Giulia Luzi, da Giulietta alle radio sempre nel segno dell'amore

09:03 - Dal musical all'esordio discografico. Giulia Luzi, protagonista di "Romeo & Giulietta, Ama e cambia il mondo", uno dei musical di maggior successo degli ultimi anni, sbarca in radio con "L’amore che torna". Tgcom24 vi presenta in anteprima il video, la cui regia è firmata da Veronica Peparini, coreografa di livello internazionale celebre anche per essere una delle professoresse e coreografe della trasmissione "Amici" di Maria de Filippi.

"L’amore che torna" richiama la ricerca dell’equilibrio in amore, tra la gioia e la sofferenza dei sentimenti, un tema ricorrente per chi oscilla tra i ricordi e il desiderio di stabilità e che Giulia interpreta in maniera intensa e “partecipe”.



“Dopo le tante soddisfazioni che l’esperienza del teatro mi sta dando, ho avuto voglia di lanciarmi in una nuova sfida” ha detto lei. "'L’amore che torna' parla di amore, un amore che come sempre porta gioia, trasformazione e allo stesso tempo sofferenza che però ci fa sentire vivi. Credo che in molti potranno rispecchiarsi in questa canzone, io me la sento particolarmente addosso” spiega Giulia.

Giulia Luzi - "L'amore che torna" In esclusiva il video dell'ex Giulietta teatrale