Gisele Bundchen, regina a New York per il lancio della campagna di Chanel

09:42 - Serata di gala a New York per celebrare il lancio della nuova campagna per Chanel N°5 firmata da Baz Luhrmann. Protagonista della premiere la modella brasiliana Gisele Bundchen, che interpreta il film girato dal celebre regista entrando così nell'olimpo delle donne Chanel, come Marilyn Monroe, Catherine Deneuve e Nicole Kidman.