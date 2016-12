15 ottobre 2014 Gisele Bundchen come Marilyn Monroe: Baz Luhrmann la filma per Chanel N°5 La modella brasiliana è il nuovo volto della nuova campagna del profumo, firmata dal regista di "Moulin Rouge!" e "Il grande Gatsby". Tgcom24 ve la presenta in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

10:11 - Un volto celebre della moda e un regista di culto per un profumo che ha fatto storia. Si intitola "The One that I Want" il film pubblicitario che celebra Chanel N°5. Prodotto, scritto e diretto da Baz Luhrmann, regista di "Moulin Rouge!" e "Il Grande Gatsby"), insieme a Catherine Martin, scenografa, costumista e vincitrice di diversi premi Oscar, ha come protagonista la top model Gisele Bündchen.

Modella, attrice, mamma, filantropa e businesswoman, è una delle donne più dinamiche del decennio. E così Gisele Bundchen si inserisce nel solco delle grandi donne che l'hanno preceduta come testimonial del profumo: Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, Carole Bouquet e Nicole Kidman.



In quanto a Luhrmann, per lui si tratta di riallacciare un rapporto già instaurato dieci anni fa. Infatti nel 2004 diresse l’indimenticabile campagna N°5 interpretata da Nicole Kidman, entrando a far parte della serie di grandi registi, come Ridley Scott, Luc Besson e Jean-Pierre Jeunet, scelti prima di lui. Per l'occasione il regista ha girato un vero corto da tre minuti, versione estesa di quello che sarà poi lo spot destinato ai classici media.



La forte connessione di Luhrmann con la musica, che si evince in tutti i suoi film, si riflette nella scelta della cover di “You’re the One that I Want”, la celebre canzone della colonna sonora di "Grease", portata al successo da John Travolta e Olivia Newton-John e qui interpretata in una versione rallentata e sensuale da Lo-Fang. Senza alcuna parola o dialogo all’interno del film, la musica non è solo un sottofondo di accompagnamento, ma è la colonna portante.