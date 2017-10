Gisele Bündchen in lacrime per la Foresta Amazzonica canta "Imagine"

Non riesce a trattenere l'emozione Gisele Bündchen sul palco di Rock in Rio, la più grande manifestazione di musica rock del Brasile. L'ex angelo di Victoria's Secret parla con rammarico della distruzione della Foresta Amazzonica per poi esibirsi con Ivete Sangalo sulle note di "Imagine".

Di fronte a migliaia di persone la Bündchen, ex regina delle passerelle nata in Brasile, tiene un discorso in portoghese contro la distruzione dell'Amazzonia arrivando sino a commuoversi. Incoraggiando le persone a vivere appieno la propria vita, ha intonato insieme alla cantante Ivete Sangalo, alla quale non ha mai lasciato la mano, la celebre canzone di John Lennon.



In questa occasione Tom Brady su Instagram ha dichiarato il suo amore alla moglie: "@gisele sono così fiero di te! Ti amo #RockInRio #BelieveEarth"



Alla manifestazione doveva esibirsi anche Lady Gaga, ricoverata in ospedale per fortissimi dolori fisici.