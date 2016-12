Giovanni Caccamo: "Basta guardare il cielo per capire che Non siamo soli"

Giovanni Caccamo ha regalato ai fan 8 concerti esclusivi che si sono conclusi il 6 marzo all' UniCredit Pavilion di Milano . Dopo il successo a Sanremo che lo ha visto sul podio con Deborah Iurato con " Via da qui " (si sono classificati terzi, ndr), il cantautore siciliano ha pubblicato " Non siamo Soli ", il suo secondo album. E per ringraziare il pubblico si è inventato una formula: "Biglietto gratis ai live a chi ha comprato il disco".

Durante l'ultima tappa dell'anteprima "Non siamo soli tour", Caccamo ha intrattenuto il pubblico imitando, con riverenza, due persone molto importanti per il suo percorso artistico: lo scopritore Franco Battiato e la discografica Caterina Caselli. "Il cd si trasforma in biglietto per ringraziare le persone che hanno acquistato l'album - ha detto il cantautore - e anche perché c'è una crisi profonda della discografia...".

L'album prende il titolo dal brano "Non siamo soli", scritto da Giovanni a Gerusalemme: "Mi è arrivata una richiesta di sostenere che si occupa della Custodia della Terra Santa... Dopo il concerto sono andato a Betlemme e ho visitato un orfanotrofio, ho alzato gli occhi verso il cielo ed era carico di un azzurro pieno. In quel momento ho capito che non siamo mai soli...".

A fare da ponte tra il passato, "Qui per te" (album che ha avuto una gestazione di 4 anni) e il presente "Non siamo soli" scritto in sei mesi, è la canzone "Silenzio": "E' l'unica traccia che ho scritto anni fa. Non l'ho inserita nel primo cd perché qualcosa mi spingeva a conservarla. Per questo è diventata la traccia numero 1". Gli incontri sono molto importanti nella vita di Caccamo, da Battiato a Malika Ayane (con la quale duetta in "Inside Out") a Carmen Consoli: "Abbiamo cantato insieme 'Resta con me', la mia prima canzone d'amore... Dopo Sanremo ci siamo incontrati a casa sua ed è nata questa collaborazione", spiega. Dopo il duetto con la Iurato, il concerto si chiude con due omaggi, a Giuni Russo e Lucio Dalla: "Non smetterò mai di ringraziarli".