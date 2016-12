Giovanni Allevi, talento tra i giovani talenti del Festival di Madesimo

Allevi verrà insignito del prestigioso Premio Madesimo e alla sera incontrerà pubblico e giovani musicisti. Il suo sarà un viaggio nel presente dell'innovazione musicale contemporanea attraverso la spiegazione di tecniche esecutive all'avanguardia e l'esecuzione di brani al pianoforte: uno sguardo artistico profondo che attraversa la musica dall'estetica fino all'indagine più profonda della tecnica compositiva. L'ingresso sarà aperto al pubblico. Per il celebre pianista però questa sarà soprattutto l'occasione di confrontarsi con i giovani che animeranno il Festival. "Prendo questa come un'occasione di mtuto scambio - ha spiegato lui -, per me sarà un mettermi alla pari con giovani, confrontando pensierie ed esperienze. Non intendo mettermi al di sopra per insegnare alcunché".



Fra gli eventi principali ci saranno come di consueto i lavori del Sony Classical Talent Scout, format in cui chiunque può mettersi alla prova in un vero studio di incisione con la possibilità di registrare gratuitamente un breve brano, senza limitazioni di repertorio, età dei partecipanti o strumenti. La giuria, chiamata a valutare gli esiti delle sessioni, offrirà al primo classificato la possibilità di tenere un concerto davanti al pubblico del Festival.



Domenica 12 luglio la giornata sarà inaugurata dall'importante concerto della mattina, quando Gloria Banditelli, Veronika Kralova e l'Ensemble "Salomone Rossi" intoneranno i Salmi di Benedetto Marcello durante la S. Messa nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo. Dal 12 al 14 luglio si svolgeranno le masterclass gratuite di musica da camera tenute da Lydia Cevidalli e Giovanni Togni, - dal 15 al 17 quella di violino sempre a cura di Lydia Cevidalli. Il secondo week-end vedrà protagonista Orazio Sciortino con due appuntamenti durante la giornata del 18: un workshop/concerto degli allievi della masterclass e in serata il suo piano solo al Cineteatro La Baita. Protagonista il giorno 19 l' Ensemble Silete Venti! diretto da Simone Toni con Veronika Kralova alla Chiesa dei SS.Pietro e Paolo. Musiche di Vivaldi.



Gli ultimi due giorni offriranno un "vagabondaggio naturalistico" schubertiano con Luca Ciammarughi, che ripercorrerà l'estetica del viandante fra i sentieri alpini, un incontro- spettacolo in memoria di Claudio Abbado, ideato, scritto e raccontanto da Andrea Pedrinelli con la regia di Rossella Rapisarda e il grande pianismo di Andrea Bacchetti, che regalerà al pubblico di Madesimo il programma di "The Italian Bach" (presentato da Alberto Cantù).



Le occasioni di questa edizione sono molteplici, fra concerti di giovanissimi talenti, presentazioni di libri di argomento musicale, musica all'aperto, degustazioni e appuntamenti nel territorio. Il dettaglio dei vari impegni sarà comunicate dopo la conferenza stampa del 8 giugno.

Al Madesimo Music Festival, tutti gli eventi sono gratuiti e a ogni spettatore verrà regalato un CD Sony Classical dell'artista che si sta esibendo. Il Festival ed il Consorzio garantiranno tariffe e convenzioni estremamente favorevoli negli alberghi del paese, con proposte consultabili, come del resto tutte le altre informazioni, sulla pagina Facebook del festival: Madesimo Music Festival 2015.