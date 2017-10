Giovanni Allevi ritorna con un disco alla ricerca di "Equilibrium"

Raccontaci il percorso che sta dietro alla nascita di "Equilibrium", partendo dal titolo e dalla copertina?

Circa 2 anni fa mi sono accorto di aver perso l'equilibrio in senso fisico: non ero in grado di stare in equilibrio su un piede. Da questo episodio sono arrivato alla consapevolezza di aver perso l'equilibrio in molti aspetti della mia esistenza (cibo, composizione, relazioni) e quindi ho preso la drastica decisione di prendere un periodo di isolamento quasi totale. Sono andato su un'isola dell'Atlantico per scrivere la musica e per ritrovare l'equilibrio perduto. Ma non l'ho ritrovato. Ma in quel momento di silenzio ho iniziato a comporre brani che risentono di questa mia nuova condizione. La mia anima è rappresentato nella copertina del disco: un Giovanni iper classico vestito da direttore d'orchestra che simboleggia l'accademico che è dentro di me e un'anima sovversiva che tira i ricci da una parte. Un'anima che non ho mai avuto modo di esprimere e sfogare e che prende un posto nella mia musica. L'album è il risultato di queste forze contrastanti che io devo conciliare con grande difficoltà.



Come hai scelto la location in cui rifugiarti e comporre?

Ho cercato un luogo che fosse il più brullo possibile e che offrisse poche distrazioni.



Ma dai il meglio di te quando sei in equilibrio o fuori equilibrio?

Durante questo periodo mi sono posto la domanda se fosse il caso di ritrovare un equilibrio o essere squilibrati. Mi sono accorto che il meglio di me l'ho dato quando mi sono sbilanciato, quando ho inseguito un colpo di testa e ho esagerato su qualcosa. Questo album non è un inno all'equilibrio ma vuole proporre un equilibrio instabile, che è poi la condizione in cui tutti noi ci troviamo nella vita quotidiana.



Dici sempre che sei diviso in due anime, quella classica accademica e quella rock. I tuoi ascolti e le tue ispirazioni seguono questi due "caratteri"?

Fondamentalmente ascolto il silenzio. Come faccio a trovare la mia voce interiore se sono sempre bombardato da tutti gli stimoli esterni in cui siamo immersi 24 ore su 24? In realtà per tutta la vita da quando ero bambino ho ascoltato musica classica, i grandi concerti per orchestra di Mozart, Chopin, Verdi, Rachmaninov, Prokofiev, Gerswin. Per quanto riguarda il lato rock sono da sempre affascinato dal rock progressive, soprattutto dalla figura di Keith Emerson, e dalla musica fusion. Ma non mancano anche delle canzoni dello Zecchino d'Oro che hanno sollecitato la mia parte fanciullesca.