Giorgio Panariello si scatena a teatro come Suor Cristina

11:10 - Successo all'Obihall di Firenze per "Panariello sotto l'albero. Vent'anni dopo", lo show natalizio che Giorgio Panariello, a distanza di vent'anni è tornato a proporre nella sua città. Dopo il 28 dicembre e il 29 sold out si replica il 2, 3 e 4 gennaio con ospite musicale Petra Magoni. Nello spettacolo l'attore propone nuovi personaggi come una scatenata Suor Cristina e le imitazioni intramontabili come Renato Zero in versione albero di Natale.

Era il 1995 quando Giorgio Panariello con il suo spettacolo teatrale "Panariello sotto l'albero" ha fatto registrare il tutto esaurito per due settimane di fila al Teatro Tenda di Firenze, con oltre 24mila presenze. "Era da molto tempo che avevo in mente di riprendere questo spettacolo – racconta il comico toscano – I personaggi storici, come Mario il Bagnino sono sempre presenti ma ci saranno delle novità come, ad esempio, Suor Cristina. Di lei, come di tutti gli altri personaggi che ho fatto, mi incuriosisce sempre quello che non vediamo e che non sappiamo. Così me la sono immaginata durante un concerto dal vivo".