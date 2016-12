Giorgio Panariello accoglie un cane smarrito e su Fb fa il pieno di "like"

Giorgio Panariello accoglie in casa un cane smarrito e il suo gesto ottiene oltre 45 mila "like" su Facebook, dove il comico ha pubblicato la foto dell'animale nel tentativo di ritrovarne il padrone. "Questa canina stasera ha bussato alla mia porta a Prato... Se non è di nessuno la tengo io", ha scritto l'attore. La cagnolina è stata però restituita al proprietario, rintracciato grazie al microchip, rilevato dal veterinario.

"L'ho sentita abbaiare e anche il mio cane di conseguenza si è messo ad abbaiare - ha raccontato Giorgio Panariello al Corriere Fiorentino - Allora sono uscito e lei era lì che mi guardava, con i suoi occhioni".



Il comico toscano, che è presidente onorario della Lega Nazionale per la difesa del cane e ama molto gli animali, ha raccontato che recentemente due dei suoi cani sono morti e che da qualche tempo pensava di prenderne un altro. Naturale, quindi, accogliere la trovatella, che si è presentata davanti al cancello della sua casa a Prato, lo scorso venerdì.



L'animale era dotato di microchip, quindi in poche ore, il veterinario al quale il comico si era affidato per far visitare il cane, ha rilevato le generalità del legittimo proprietario.



Il gesto di Panariello ha conquistato gli internauti che hanno invaso il profilo Facebook dell'attore con foto di cani e gatti e commenti commossi: quasi 3500 gli interventi degli utenti e oltre 3200 le condivisioni.