Giorgio Moroder, primo vero tour a 78 anni

Dopo aver spento 78 candeline in aprile, Giorgio Moroder continua a stupire tutti annunciando il primo tour europeo a suo nome, intitolato "Celebration of the '80s tour": 15 date (3 anche Italia) da aprile con tanto di band e cantanti. Lo stesso producer ha dichiarato al Guardian: "È qualcosa che ho sempre voluto fare, i fan continuavano a chiedermi se avrei mai fatto un vero tour".