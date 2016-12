28 maggio 2016 12:01 Giorgio Albertazzi, in Toscana il saluto degli amici più stretti Nessuna cerimonia ufficiale né funerale alle 17 nella tenuta di famiglia alla Pescaia di Grosseto. Nellʼultima intervista il grande attore e regista sottolineava: "Non ho paura della morte"

Nessuna cerimonia ufficiale, nessun funerale. Proprio come Giorgio Albertazzi ha chiesto prima di morire. Gli amici più stretti, come racconta la moglie, saluteranno l'attore e regista scomparso ieri a 92 anni in Toscana, nella tenuta di famiglia alla Pescaia di Grosseto. Alle 17 si terrà infatti un saluto privato: "Non sarà un funerale, perché il maestro desiderava così, solo un saluto agli amici".

"Sto andando via, lo so benissimo. Lo so e lo sento, e non me lo nascondo", aveva risposto così Albertazzi nella sua ultima intervista, apparsa due settimane fa sul "Qn". "Ho il coraggio di dire che sto morendo. Perché, non è la verità? Non giriamoci intorno, dai. Che vuoi che sia. Io non ho paura e non è una cosa strana. Semplicemente la mia vita è alla fine. Sto su questa sedia, ho l'età e non ho forze. Non ho bisogno di medici che me lo dicano. Non ho bisogno di farmaci che mi illudano. La vita è fatta così. Inizia e poi finisce", ha proseguito.

Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 1 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 2 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 3 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 4 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 5 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 6 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 7 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 8 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 9 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 10 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 11 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 12 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 13 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale 14 di 14 Italy Photo Press Italy Photo Press Giorgio Albertazzi, addio al grande attore teatrale leggi dopo slideshow ingrandisci