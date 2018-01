Giorgia: "Volevo lasciarmi andare... ma una voce mi ha detto 'devi vivere'"

19 gennaio 2018 12:08 Giorgia: "Volevo lasciarmi andare... ma una voce mi ha detto ʼdevi vivereʼ" La cantante si racconta in unʼintervista in occasione dellʼuscita dellʼalbum "Oronero Live"

E' stato un anno fortunato e di grandissimi successi quello appena trascorso per Giorgia, che oggi presenta l'album "Oronero live" con due nuovi inediti. Ma la cantante confessa di aver dovuto superare momenti difficili per arrivare fino a qui e in un'intervista a Tg2000 dice: "Volevo lasciarmi andare, non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l'entusiasmo perduto".

E' stato un anno fortunato e di grandissimi successi quello appena trascorso per Giorgia, che oggi presenta l'album "Oronero live" con due nuovi inediti. Ma la cantante confessa di aver dovuto superare momenti difficili per arrivare fino a qui e in un'intervista a Tg2000 dice: "Volevo lasciarmi andare, non speravo di farcela. Da quando sono mamma ho ritrovato l'entusiasmo perduto".



Una Giorgia "rinata", come si definisce lei stessa, quella che si racconta nel telegiornale di Tv2000, in occasione dell'uscita del nuovo album: "La vita è magica, la vita e il cielo, sono energie superiori", spiega la cantante ricordando i momenti difficili che ha dovuto affrontare: "Ti senti dare quasi dei calci nel sedere e una voce che ti dice 'devi vivere', perché sei qua, devi farlo. Poi ci trasformeremo e vivremo altrove. Per rinascere devi morire, quindi c'è sempre una sofferenza nel cambiamento o nel rialzarsi ma quella sofferenza è preziosa perché ti dà la linfa".



Giorgia, esce "Oronero live" Ufficio stampa 1 di 5 Ufficio stampa 2 di 5 Ufficio stampa 3 di 5 Ufficio stampa 4 di 5 Ufficio stampa 5 di 5 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci