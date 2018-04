Un disegno semplice e un messaggio, "Di quell'onda che arriva e non torna mai". Così Giorgia ha ricordato su Instagram l’ex fidanzato Alex Baroni a cui è stata legata per 5 anni e che è scomparso il 13 aprile 2002 a solo 36 anni. Poche semplici parole che sono tratte da una famosa canzone del cantautore. Una ferita ancora aperta e una memoria che la cantante ha scelto di mantenere sempre viva sui social, come ha fatto in diversi anni passati.