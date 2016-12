Giorgia in esclusiva tra album live, backstage e nuovo tour

Si intitola "Senza Paura Limited Gold Edition " lo speciale cofanetto che Giorgia ha pubblicato per i suoi fan. Oltre al disco doppio platino "Senza Paura" ci sono il cd live che racchiude l'esperienza di Senza Paura Tour (che riprende per 5 date dal 14 dicembre a Napoli) e un dvd con alcune esibizioni dal vivo, videoclip ufficiali e un backstage divertente e inedito di "Non mi ami". In anteprima esclusiva a Tgcom24 alcune immagini del dvd.

Il cd live comprende undici successi di Giorgia come "Gocce di memoria", "Come saprei", "Il mio giorno migliore" e un medley speciale che comprende vecchi brani come "Nasceremo", "Come Thelma & Louise", "Infinite volte" e Parlo con te". Il dvd ha contenuti extra, ovvero le immagini delle esibizioni live "La mia stanza" e "Pregherò". I videoclip ufficiali sono "Quando una stella muore", "Non mi ami" e "Io fra tanti".