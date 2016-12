Giorgia, carica sensuale sul palco per il tour natalizio

12:16 - Giorgia è in tour per cinque date speciali nei palazzetti con uno show tutto natalizio che culmina in scaletta con la cover di Mariah Carey "All I Want For Christimas Is You". Non mancano ovviamente i grandi successi. Dopo la partenza da Napoli il 14, ieri gran successo a Roma, il 18 a Padova, il 20 a Torino per chiudere il 21 a Milano. Nuovo look e un reggiseno sottile contribuiscono a dare a Giorgia un tocco sexy in più.