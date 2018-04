Gigi D'Alessio testimonial per il 5x1000 alla ricerca: "Ho scelto il bene del cuore"

Donare il 5x1000 alla ricerca scientifica sul cuore per migliorare la vita dei pazienti e compiere passi avanti per contrastare le malattie cardiovascolari: è l'appello lanciato da Gigi D'Alessio nella campagna televisiva della GSD Foundation. "Dal cuore nascono le emozioni per le mie canzoni, ed è al cuore della gente che parlo quando canto e mi esibisco sul palco. Per questo ho deciso di sostenere la ricerca", ha sottolineato il cantante.