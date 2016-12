Gigi D'Alessio, selfie con Marco Pannella

17:36 - Gigi D'Alessio ha voluto rendere pubblico il suo appoggio a Marco Pannella e via Twitter ha pubblicato un selfie con il leader dei Radicali. "Con Marco Pannella, un grande uomo..." ha commentato il cantautore a margine dello scatto. L'artista era ospite di Radio Radicale e ha colto l'occasione per iscriversi al Partito Radicale, Radicali Italiani, all'Associazione Coscioni e a Nessuno Tocchi Caino.

Gigi era intervenuto a "Radio Carcere", programma di Radio Radicale, per trattare il tema dei suicidi in cella. "Anche io sono un cittadino, non devo parlare sempre e per forza di musica. Ho fatto concerti un po' in tutte le carceri d'Italia, chissà che da lì non esca poi un nuovo musicista" ha dichiarato D'Alessio.