Gigi D'Alessio, partito il "Malaterra Tour" in Italia

Il disco "Malaterra", uscito lo scorso autunno, ha riportato l'artista a cantare in napoletano. Per reinterpretare a suo modo i brani della storia musicale partenopea, ha voluto al suo fianco collaboratori e colleghi del mondo del pop italiano, da Gianni Morandi con il quale duetta sulle note di "Na sera 'e maggio", ma anche il rapper Briga per "Guaglione", i Dear Jack per "A città e Pulcinella", Bianca Atzei per "Torna a Surriento", oltre alla sua compagna Anna Tatangelo. Il progetto Malaterra non è solo un semplice concerto ma è legato a un impegno sociale: Gigi D'Alessio ha realizzato anche un docufilm con il quale ha affrontato la vicenda della Terra dei Fuochi.



Il tour lo vedrà impegnato il 6 aprile a Padova (Teatro Geox), il 7 a Bologna (Teatro Manzoni), il 9 a Roma (Palalottomatica), l'11 a Firenze (Obihall), il 14 a Taranto (Palamazzola).