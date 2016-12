Gigi D'Alessio, in attesa del tour italiano ecco le immagini delle date europee

Grande successo per Gigi D'Alessio con il suo "Malaterra World Tour" portato in tutta Europa nel corso di 14 tappe. Ora il cantautore partenopeo sarà impegnati in altrettanti show in giro per il mondo nei primi mesi del 2016 e poi in primavera sbarcherà in Italia: sette le date previste, si partirà da Torino il prossimo 2 aprile, passando per Milano, Padova, Bologna, Roma, Firenze e Genova.