Gigi D'Alessio furibondo: "Cancellato il mio nome dall'ambulanza che ho donato"

Fa una buona azione e viene... cancellato. E' quello che è successo a Gigi D'Alessio che, grazie a un'iniziativa portata avanti con due note marche di acqua minerale, aveva regalato un'ambulanza all'ospedale di Caserta . Ma se sul mezzo i marchi delle acque sono rimasti in bella evidenza, il nome del cantante , dopo un primo momento, è scomparso . E lui si è infuriato via Facebook : "Uno sfregio che non ha alcun motivo di essere" ha tuonato.

"Ho provato una grande gioia quando il quotidiano online Casertace ha dato la notizia che l'ambulanza donata grazie all'iniziativa con Rocchetta e Uliveto, era servita a salvare un bambino di 14 mesi - scrive nel suo post il cantante - Ricorderete, che l'Iniziativa era partita dal concerto dei 200mila di Caserta e aveva coinvolto tanti amici. Potete immaginare il mio stupore quando lo stesso giornale ha documentato che il mio nome che era stato messo a suo tempo per 'ricordare' era stato cancellato".



E poi lo sfogo continua. "Io non so chi e perché ha determinato uno sfregio che non ha alcun motivo di essere. Per me la cosa importante è che l'ambulanza sia arrivata e faccia il suo lavoro - scrive -. Non avevo chiesto di esserci. Ma essere cancellato è atto intimidatorio. Non contro il sottoscritto ma contro quanti dedicano impegno ai territori campani".