Giffoni: Ruffini, Arisa e Giusti per "Cattivissimo me 3" e oggi arriva Amy Adams

La pluricandidata agli Oscar Amy Adams (ne ha collezionate ben cinque, per 'Junebug', 'Il dubbio', 'The Fighter', 'The Master' e 'American Hustle') e vincitrice di due Golden Globe (per 'American Hustle' e 'Big Eyes'), sbarca quindi oggi nella sua patria natale: l'attrice, 42enne, è infatti nata a Vicenza da genitori statunitensi (il padre era un militare di stanza nella città veneta).



Ma la Cittadella del cinema più famosa del mondo si animerà anche per l'arrivo di un big del grande e piccolo schermo italiano, Claudio Amendola, che incontrerà i ragazzi delle giurie. Molto attesi anche videomaker e personaggi protagonisti del web come Casa Surace e Favij, che incontreranno le giurie +10, e la superstar argentina Laura Esquivel, la Patty Castro della serie 'Il mondo di Patty'.



Ma i veri grandi protagonisti del Giffoni Experience saranno come sempre i film in concorso: tra quelli che i giovani giurati vedranno oggi, da segnalare 'We're still together', del canadese Jesse Klein, sul tema del bullismo (+18) e 'The Bachelors' (+13) di Kurt Voelker interpretato da Josh Wiggins, Julie Delpy e J.K.Simmons, premio Oscar come miglior attore non protagonista per 'Whiplash'.